Matemática sem assombração

00:00 · 17.09.2018

O técnico Lisca comemorou, mais uma vez, uma grande vitória alvinegra na competição ( FOTO: JL ROSA )

Se antes qualquer torcedor alvinegro preferia evitar as contas que definiam a salvação do time na Série A, agora, é possível 'namorar' com os números com um medo menor de decepção. Isso porque o 'bicho papão' que o Vovô tinha à frente se tornou menos assustador. A missão do Alvinegro é clara para chegar aos 44 pontos (média apontada para a salvação do descenso). São 17 pontos que restam a serem conquistados, o que representa a obtenção de 5 vitórias e 2 empates, em 13 rodadas restantes.

> Um novo campeonato para o Vovô

Se mantiver o desempenho pós-Copa, o Ceará pode ser considerar classificado para a Série A de 2019. E Lisca concorda com a projeção, mesmo sabendo que o caminho ainda é árduo. Ele valoriza, além disso, o desempenho da equipe, que promove os resultados positivos dentro de campo. "Nós precisamos de pelo menos mais 17 pontos, mas o que está sendo positivo é a sequência, não tomar gol. A nossa defesa melhorou muito", analisou o treinador, feliz após o triunfo de 2 a 0 contra o Vitória, na Arena Castelão.

Desafio

Os próximos três jogos que o Vozão tem pela frente são igualmente desafiadores, tendo em vista três últimos, quando enfrentou um concorrente direto (Vitória) e duas equipes consideradas de ponta na tabela de classificação final (Corinthians e Flamengo), além de América-MG fora de casa.

Agora, o time de Lisca pega o Grêmio, no próximo domingo, às 11h, em Porto Alegre. Depois tem confronto contra a Chapecoense, também ameaçada, dentro de casa, dia 30, às 19 horas. Logo depois, a equipe enfrenta o Cruzeiro (principal equipe do futebol brasileiro no momento) fora de casa. O dia e horário desse jogo ainda serão definidos e anunciados pela CBF.