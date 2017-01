Massaranduba mira oitava vitória seguida

00:00 · 27.01.2017 / atualizado às 00:36

Francisco Trinaldo lutou pela última vez em setembro, no UFC Brasília, quando venceu Paul Felder ( Foto: UFC )

Uma dos maiores destaques do peso-leve do Ultimate, Francisco Trinaldo Massaranduba, está prestes a ter sua presença confirmada no card do UFC Fortaleza, segundo informações do Combate.Com. O brasileiro, que é o 13º colocado no ranking da categoria e vem de sete vitórias seguidas contra adversários difíceis, deve enfrentar o americano Kelvin Lee (não ranqueado), que também está em grande fase na organização, com três triunfos consecutivos.

Na última vez em que Massaranduba subiu ao octógono, no UFC Brasília, em setembro último, ele venceu de forma inusitada, justificando o apelido. Foi preciso que houvesse uma intervenção por parte da equipe médica do UFC, já que o brasileiro abriu um corte profundo em seu oponente, Paul Felder, no 3º round.

Card do evento

Se a luta de Massaranduba for confirmada, o UFC Fortaleza terá o 9º combate confirmado. No início da semana, o Ultimate confirmou a participação do primeiro cearense no card, que é Rony Jason (campeão da 1ª edição do TUF Brasil). Ele enfrenta o canadense Jeremy Kennedy, pela categoria peso-pena.

A expectativa dos fãs cearenses ainda fica por conta da inclusão de Godofredo Pepey e Viviane Sucuri, que ainda não receberam confirmação se irão participar do evento. O UFC Fortaleza será realizado no dia 11 de março, no Centro de Formação Olímpica e terá Vitor Belfort e Kelvin Gastelum na luta principal.