Massa vê todos começando 'do zero'

00:00 · 08.04.2017

No primeiro dia de treinos livres, os pilotos só puderam ir à pista por 21 minutos ( Foto: AFP )

Felipe Massa terminou o primeiro dia de atividades para o GP da China em segundo lugar, mas o tempo do brasileiro foi pouco representativo em um dia seriamente comprometido pelas condições climáticas.

Com forte neblina no circuito de Xangai, as duas sessões de treinos livres ficaram, no total, paralisadas por mais de 2h30, e os pilotos só puderam ir à pista por 21 minutos. Isso aconteceu porque as regras determinam que qualquer sessão só pode ter bandeira verde se o helicóptero médico puder chegar ao hospital designado para receber possíveis feridos. A corrida está marcada para as 3h do domingo.

"Não fazer os treino Atrapalha porque não andamos com tanque cheio, nem com tanque vazio. Só fiz três ou quatro voltas na chuva. A sensação do carro foi boa, mas havia poucos carros na pista naquele momento . É difícil ter uma ideia, mas o importante é que é tudo igual para todo mundo e tudo começa do zero amanhã. O problema é quando todo mundo anda, menos você", disse Massa.

Caso seja possível continuar com a programação normal, a terceira sessão de treinos livres será disputada a partir de 1h da madrugada do sábado, e a classificação começa às 4h.