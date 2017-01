Massa é 'desaposentado' e volta a correr pela Fórmula 1

00:00 · 17.01.2017

Durou muito pouco a aposentadoria de Felipe Massa da Fórmula 1. Ontem, confirmando os rumores das últimas semanas, a Williams anunciou que o brasileiro será um dos seus pilotos na temporada 2017, substituindo o finlandês Valtteri Bottas, que foi oficializado, também nessa segunda, como novo piloto da Mercedes. A Williams explicou que Massa assinou contrato válido por uma temporada. Assim, vai competir pelo quarto ano consecutivo pela equipe inglesa, que ele havia deixado ao fim do último campeonato, com uma emocionante despedida no GP do Brasil, a penúltima prova do calendário - ele ainda participaria da corrida final do campeonato, em Abu Dabi.

A escolha de Massa é uma aposta da Williams na experiência. Afinal, a equipe havia escolhido o canadense Lance Stroll, de apenas 18 anos e que fará a sua estreia na Fórmula 1 em 2017, para sucedê-lo. Mas tudo mudou com a surpreendente decisão do alemão Nico Rosberg de deixar a Fórmula 1 após conquistar o título da temporada 2016.

A Mercedes, então, equipe dominante da Fórmula 1 nos últimos anos, precisou buscar um substituto para Rosberg e decidiu apostar em Bottas para ser o novo companheiro de equipe do inglês Lewis Hamilton. Assim, a Williams ficou com um dos seus assentos livres.

Experiência

Com um novato no seu outro carro, a equipe decidiu apostar em um dos nomes mais experientes da Fórmula 1 para uma temporada em que os carros passarão por mudanças grandes em razão das alterações no regulamento técnico. E conseguiu convencer o brasileiro a deixar a sua breve aposentadoria.

"Em primeiro lugar, estou muito feliz por ter uma oportunidade de voltar para Williams. Eu sempre quis correr em algum lugar em 2017, mas a Williams é uma equipe próxima ao meu coração e tenho respeito por tudo o que está tentando alcançar. Valtteri tem uma grande oportunidade diante dos acontecimentos durante o inverno (europeu), e desejo-lhe tudo de melhor na Mercedes", afirmou Massa, em comunicado oficial divulgado pela Williams.

Massa garantiu que a decisão, agora deixada de lado, de deixar a Fórmula 1, não diminuiu o seu estímulo de seguir no automobilismo, e destacou que o apoio dos torcedores nas últimas semanas diante do iminente retorno às pistas, aumenta sua vontade de brilhar na temporada 2017.