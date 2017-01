Marinho, ex-Ceará, anuncia que vai jogar no exterior

00:00 · 06.01.2017

O futuro de Marinho, ex-jogador do Ceará, não está completamente definido, mas agora parece certo que o atacante não vai seguir no Vitória e nem atuará no futebol brasileiro em 2017. Foi o que anunciou o jogador ontem, ao fazer uma declaração pública e se despedir para o Vitória, revelando que recebeu uma proposta irrecusável do exterior.

"A proposta que eu tive é surreal para o Brasil. O Vitória fez uma proposta, mas não chegou nem perto", afirmou Marinho, que não deixou claro qual time de fora do Brasil o procurou, mas confirmando que não vai permanecer no clube baiano e nem vai se transferir para o Flamengo, que era o principal time do futebol brasileiro interessado na sua contratação.

Rumo à China

Embora Marinho não tenha especificado o país em que vai atuar, a tendência é de que o atacante se transfira para o futebol da China, que tem investido na contratação de jogadores estrangeiros, especialmente de destaques sul-americanos. "A gente está fechando um ciclo aqui. Sou muito grato ao Vitória, mas a proposta que chegou, não tem como", acrescentou.

Marinho apenas realizou o seu comunicado de despedida, sem permitir questionamentos da imprensa. Por isso, o mistério permanece, ainda mais que a diretoria do Vitória já adiantou que não pretende liberar o jogador sem o pagamento do valor da multa rescisória. Além disso, ele tem contrato com o clube até o final de 2018.

No Vitória desde o ano passado, Marinho marcou 12 gols no Campeonato Brasileiro, sendo o principal jogador do clube na competição.