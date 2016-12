Mapa de uma paixão

00:00 · 24.12.2016

Nos últimos cinco anos, de 2012 a 2016, Ceará e Fortaleza não participaram da 1ª Divisão do Campeonato Brasileiro, que engloba os 20 melhores times do país, mas suas torcidas têm números de Série A. Tanto Vovô quanto Leão neste período sempre tiveram suas torcidas no Top 20 nacional a cada ano, ou seja, com média anual maior do que muitos times da elite do país, englobando partidas de todas as competições.

No caso de Ceará e Fortaleza, os números são do Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro (Ceará na B e Leão na C).

Este ano, o Leão deteve uma média de 15.949 por jogo, ocupando a 9ª colocação nacional, enquanto o Alvinegro, foi 17º, média de 9.917. Já no ano passado, foi o Vovô que ocupou a 9ª colocação, com 16.557, enquanto o Tricolor de Aço foi o 13º com 14.192.

Mas qual o placar entre os dois rivais cearenses em média de público? O Alvinegro ganha apertado por 3x2, com maior média em 2013/2014/2015, enquanto o Leão do Pici venceu em 2012 e 2016.

Perfil

Se separarmos as médias de ambos por campeonatos, que são quatro (Campeonato Estadual, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Brasileiro), temos números interessantes, traçando um "perfil" das torcidas alvinegra e tricolores quanto ao comparecimento em cinco anos.

Analisando as médias de Vovô e Leão, é possível constatar que a torcida alvinegra compareceu mais que a rival nas competições do 1º semestre, Copa do Nordeste e Campeonato Cearense, enquanto a tricolor tem média maior no Campeonato Brasileiro, disputando a Série C. No Estadual, o Vovô tem média de 11.180 por ano contra 9.249, tendo média maior de 2012-2015 (destaque para as médias de 13 mil em 2014 e 2015), com o Leão só o superando este ano: 11.820 x 6.333, ano que o Tricolor foi campeão e o Ceará apenas 5º colocado.

Na Copa do Nordeste, a torcida alvinegra tem uma média de quase 20 mil pagantes por edição: 19.244. O título de 2015, o vice de 2014 e a semifinal de 2013 foram determinantes para alta média, que só não foi maior por este ano o clube ter saído nas quartas, com a média em 2017 de apenas 8.861. No regional, a média do Leão é de 15.319.

Se nas duas competições citadas o Vovô tem média bem superior, na Copa do Brasil a margem é mínima: 14.682 x 14.181. A maior média alvinegra nesse período foi de 25.430 em 2014 quando chegou às quartas de finais, enquanto a maior leonina foi este ano às oitavas de finais com 25.023, equilibrando os números no torneio, curto, mas com o formato eliminatório (mata-mata), mais propicio para bons públicos.

Mas quando se trata de Campeonato Brasileiro, a média leonina é bem superior, muito pelo regulamento mais enxuto e decisivo da 'Terceirona'. Enquanto o Vovô tem 19 jogos como mandante na Série B, o Leão tem uma média de 9 em casa na 1ª fase da C e um mata-mata que eleva a média do clube. Com três mata-matas em casa com públicos de 63 mil pagantes, a média do Leão em 5 anos é de 16.445, enquanto a do Alvinegro na Série B é de 12.214, fruto da irregularidade do clube nesse período, sempre realizando campanhas antagônicas nos dois turnos, afastando o torcedor dos estádios em determinados momentos das campanhas, dificultando uma melhor média.

Ainda assim, com as médias separadas das 4 competições, o Vovô tem médias superiores em 3 (Estadual, Copa do Nordeste e Copa do Brasil) e o Leão o superando no Campeonato Brasileiro, com o placar de 3x1 para o Alvinegro.

Saiba mais

Em 2016

Os maiores públicos de Vovô e Leão em 2016 foram em Campeonatos Brasileiros. O Fortaleza jogou para 63.903 pagantes contra Juventude no Castelão pela 2º Fase da Série C, enquanto o Alvinegro para 55.445 pagantes contra o Vasco pela Série B, também no Gigante da Boavista.

No geral

Nos últimos cinco anos, o maior público do Vovô foi diante do Bahia, na final da Copa do Nordeste de 2015, com 63.399 pagantes no Castelão. O maior do Leão foi o já citado, diante do Juventude este ano