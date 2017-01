Mãos calibradas

00:00 · 05.01.2017 por Irailton Menezes - Repórter

Ilara venceu luta em Curitiba por nocaute técnico, com sequência de socos na adversária, após aplicar um ground and pound ( Foto: Marcio Valle/Primeiro round ) Lutadora Ilara Joanne fala sobre o bom momento na carreira

"Para chegar longe você tem que ousar e se aperfeiçoar sempre e foi isso que eu busquei na Evolução Thai". As palavras da jovem lutadora Ilara Joanne casam bem com o seu principal objetivo: chegar à maior organização de MMA do mundo, o UFC. É com esse pensamento que a cearense está, desde outubro de 2016, em Curitiba-PR, onde treina diariamente com vários lutadores renomados como Godofredo Pepey e Rony Jason, já respeitados no cenário internacional.

De férias em Fortaleza, Ilara concedeu entrevista exclusiva à TVDN onde falou sobre a sua adaptação na nova equipe, a rotina de treinos, resultados e planos na carreira para 2017. Convicta de que sua performance poderia melhorar, ela não pensou duas vezes quando surgiu o convite para treinar na Evolução Thai. "Meu empresário (Júnior, da 1º Round) conversou comigo e decidimos que eu iria pra lá por conta das oportunidades, que eram maiores. O clima lá é muito diferente, mas eu me adaptei bem. Os treinos são ótimos, a intensidade é bem maior e em menos de um mês deu para assimilar", comentou.

A cearense não demorou a mostrar seu potencial sob comando do mestre André Dida. Em evento (Katana Fight Night) realizado em dezembro de 2016, Ilara fez bonito na co-luta principal e venceu a paranaense Laisa Coimbra logo no 1º assalto, por nocaute técnico, com uma sequência devastadora de socos, após aplicar um ground and pound (tática de luta que consiste em derrubar e bater no adversário quando ele ainda esta no chão). "Graças a Deus foi bem rápido e isso prova que o treinamento deu resultado", resumiu a lutadora.

Com mais este triunfo, Joanne chegou a sua 5ª vitória na carreira, sendo que todas foram decididas no 1º assalto. O resultado chamou a atenção de quem acompanha o mundo do MMA, como Márcio Valle, que é editor do site Primeiro Round, em Curitiba. "Ilara Joanne lutou bem no estilo Amanda Nunes e Cris Cyborg. Resolver logo no início. Com certeza ela irá despontar bem rápido no cenário do MMA mundial", ressaltou o jornalista .

Reconhecimento

Como toda lutadora profissional, Ilara também trabalha para chegar ao UFC a aproveitou a ocasião para parabenizar a conterrânea Viviane Sucuri, que estreou com vitória no UFC 206, no Canadá. Como toda estudiosa no assunto, ela também acompanhou a avassaladora vitória de Amanda Nunes em cima da então estrela da companhia, Ronda Rousey, no último dia 30.

"A Viviane está de parabéns em ter chegado onde chegou, pois é muito difícil e eu estou muito feliz por ela. O UFC é muito competitivo e a luta da Amanda contra a Ronda mostrou isso. Todos pensavam que a americana iria passar por cima e aconteceu justamente o contrário. O emocional da ronda estava visivelmente abalado e quando a Amanda conectou o primeiro golpe eu percebi logo que a luta seria definida em pouco tempo. Não deu outra", concluiu a jovem promessa do MMA cearense, que tem tudo para ser uma das próximas contratadas de Dana White, chefão do UFC.