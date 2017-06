Manter o padrão

00:00 · 10.06.2017 por Ivan Bezerra - Repórter

O Fortaleza tenta manter o seu padrão de jogo neste domingo, às 18 horas (hora de Fortaleza), no Estádio Arena Pantanal, no Mato Grosso contra o Cuiabá, pela quinta rodada da Série C. O Leão do Pici vem de três vitórias seguidas na competição e quer engatar a quarta, feito que ele conseguiu, pela mesma disputa, apenas no ano de 2012.

Leia mais:

.Com único candidato, Leão tem nova eleição

Um resultado positivo dos tricolores também será fundamental para a equipe continuar evoluindo e buscando se manter no G4 do Brasileiro. Isso porque, adversários tradicionais estão com pontuação bastante próximas, como CSA/AL, Botafogo/PB, Clube do Remo/PA, Sampaio Corrêa/MA e Confiança/SE estão disputando ponto a ponto com o Fortaleza.

Motivação a mais

Para o técnico Paulo Bonamigo, o fato de o time ter vencido quatro jogos seguidos pela última vez em 2012, não é uma situação que venha incomodar. "É um incentivo para nós, pode ter certeza, porque serve de estímulo para ultrapassarmos marcas. E os atletas estão querendo sempre melhorar o rendimento", avaliou o treinador do Leão.

Mesmo com a equipe em um bom momento, Bonamigo vê dificuldades no caminho. Para ele, a competição vai ficando mais difícil, à medida que as rodadas avançam e mesmo um adversário que tem apenas três pontos, como o Cuiabá, representa uma pedreira pelo caminho da classificação.

"O campeonato vai criando corpo, as equipes se padronizando e melhorando cada vez mais e a expectativa é que haja uma melhora na qualidade dos dois times, em comparação às rodadas anteriores", advertiu o comandante do Fortaleza.

Apesar de vir de três vitórias seguidas , Bonamigo sonha em manter o mesmo padrão em todas as partidas. "A gente sempre fala que o jogo seguinte tem que ser melhor que o anterior, porque só assim a gente pode atingir um nível de excelência, um futebol de alto rendimento. A gente tem que estar sempre buscando uma zona de conforto", disse o treinador, revelando que quer tirar pontos, acumular conquistas nessa fase classificatória. Paulo Bonamigo considera o Cuiabá uma das equipes melhor equilibradas no Grupo A. Sua opinião é reforçada pelo volante Adenilson: "Cada jogador do Fortaleza tem amigos no Cuiabá e a gente sabe da qualidade do time deles. A posição na tabela não representa nada, mas nós vamos, mesmo respeitando o time deles, tentar arrancar pontos em Cuiabá".

O Tricolor do Pici tem uma dúvida na zaga, pois Rodrigo Mancha sentiu um desconforto na parte posterior da coxa direita e passa a ser dúvida. Ele precisará fazer teste no vestiário. Enquanto isso, o lateral-direito Felipe foi vetado por lesão muscular na coxa e Jéfferson, que já entrou no decorrer do jogo anterior, se mantém como titular.

Cuiabá

O Cuiabá ainda não venceu na Série C, foram três empates e uma derrota, mas o técnico Roberto Fonseca viu crescimento no time o manterá para o jogo.