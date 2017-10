Mais um na conta

00:00 · 12.10.2017

O entrosamento do atual tetracampeão brasileiro prevaleceu e o placar foi apontando o time mineiro como grande vencedor da noite, no Centro de Formação Olímpica (CFO) ( FOTO: KLÉBER A. GONÇALVES )

O Cruzeiro não se cansa de vencer e segue fazendo história no voleibol. Na noite de ontem, no Centro de Formação Olímpica (CFO), o time mineiro venceu o Taubaté-SP por 3 sets a 1, parciais 25/27,25/22,25/20 e 25/22, e conquistou o tricampeonato da Supercopa masculina de Vôlei, competição que abre o calendário da temporada 2017/18.

A Raposa contou com a experiência e grande atuação de seus atacantes para chegar à vitória. O oposto Evandro foi o maior pontuador do jogo, com 14 pontos marcados. O ponteiro cubano naturalizado brasileiro Leal colocou a bola no chão por 13 vezes.

Emoção

O Cruzeiro enfrentou dificuldades nos instantes iniciais da primeira parcial e não conseguiu abrir vantagem. As duas equipes se alternavam na pontuação, sem que alguma delas desgarrasse no placar, até que Raphael, num bloqueio, deu números finais ao set, fechando em 27 a 25 para o Taubaté.

A Raposa melhorou em todos os fundamentos e com saques pesados de Simon e Evandro, conseguiu empatar a partida, vencendo o segundo set por 25 a 22, após bloqueio de Felipe.

O cenário persistiu nos sets posteriores. O entrosamento do atual tetracampeão brasileiro prevaleceu e nem mesmo Wallace e Lucarelli, estrelas da seleção brasileira, conseguiram mudar o resultado. A equipe paulista sofria na recepção e o técnico Daniel Catellani fez algumas mudanças, como por exemplo a entrada de Ruiz no lugar de Dantes, mas foi em vão e a Raposa fechou o jogo em 3 sets a 1.

"A gente treina muito, se dedica dia a dia e por isso o resultado vem. A gente tem de dar o máximo a cada jogo para manter esta hegemonia", disse Evandro, oposto do Cruzeiro, sobre mais uma conquista.

A partida marcou o reencontro entre Wallace e o ex-clube. "É um confronto bom de se jogar. Foi um bom teste para a gente e medir forças com eles, percebemos que temos umas coisas para melhorar. Estamos no caminho e brigaremos novamente para disputar a final da Superliga", falou o oposto do Taubaté.

Decisão feminina

Na próxima sexta-feira, será disputada a Supercopa feminina, também no CFO. Às 21h30, o Rio de Janeiro, tenta manter a soberania nacional diante do Minas.

(Por Ideídes Guedes)