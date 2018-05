Mais notícias nacionais: Flamengo bate Ponte e larga na frente pela Copa do Brasil

00:00 · 03.05.2018

O Flamengo largou na frente da Ponte Preta nas oitavas de final da Copa do Brasil e venceu por 1 a 0, ontem, em pleno estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pelo jogo de ida, com um gol do centroavante Henrique Dourado.

COB cria um canal de ouvidoria

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) vai implantar um canal de ouvidoria para receber qualquer tipo de denúncia e acolher vítimas de abuso nos esportes olímpicos. A previsão inicial é que ele seja lançado no próximo dia 22. "Será um canal que estará no site do COB. A vítima vai se cadastrar e fazer a denúncia.