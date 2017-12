Mais notícias do Jogada: Washington Luiz não é mais técnico do Guarani de Juazeiro.

00:00 · 19.12.2017

Despedida

A saída do treinador foi decidida em reunião feita na manhã dessa segunda-feira (18). Questões financeiras teriam sido o motivo interrupção do trabalho. Em seu Facebook, ele externou a situação e desejar boa sorte ao Leão do Mercado em 2018. FOTO: HELENE SANTOS

Ironman Fortaleza

Prova é confirmada no calendário de 2018

Fortaleza fará parte mais uma vez do calendário de provas do IRONMAN em 2018. O evento, que ocorrerá pelo quinto ano consecutivo na Capital cearense, é tido como o maior circuito de triathlon do mundo. A etapa cearense foi confirmada para o dia 25 de novembro. As inscrições para a etapa serão abertas no dia 4 de janeiro, a partir das 11h (horário de Brasília) e podem ser realizadas através do site www.ironmanbrasil.com.br

Renovação

Volante Jucilei ficará no São Paulo até 2021

O São Paulo anunciou, em vídeo do canal do clube no YouTube, a permanência do volante Jucilei até 2021. O negócio havia sido fechado na sexta-feira passada, mas ainda restavam burocracias que impediam a divulgação do acordo. O meio-campista, que será o dono da camisa 8, ficará no Morumbi por mais quatro temporadas, depois de ser comprado do Shandong Luneng, da China por 1,4 milhão de dólares.