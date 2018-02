Mais notícias do Jogada: Vila Nova avança e encara o Ferroviário na Copa do Brasil

00:00 · 23.02.2018

O Vila Nova/GO será o rival do Ferroviário na 3ªFase da Copa do Brasil. O time goiano superou ontem à noite o Joinville nos pênaltis por 4 a 2 no Serra Dourada, em Goiânia, após o empate em 2 a 2 no tempo normal. O Vila chegou a estar perdendo por dois a zero, mas empatou com gols de Keké e Ramon, este último aos 41 do 2º tempo. Pelo sorteio, o Ferroviário fará o 1º jogo em casa, no dia 28, no Presidente Vargas, e decidirá no dia 14 de março, fora, no Serra Dourada.

Liga Europa

Atlético de Madrid bate Copenhague

O Atlético de Madrid jogou o necessário contra o Copenhague, em casa, e garantiu vaga nas oitavas de final da Liga Europa. Depois de ter goleado o adversário por 4 a 1 no duelo de ida, fora de casa, o time espanhol venceu por 1 a 0 em seus domínios e avançou sem sustos. O técnico da equipe madrilenha aproveitou a vantagem adquirida e poupou alguns dos titulares na partida, como o artilheiro Griezmann. Em campo, o time misto deu conta do recado.