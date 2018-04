Mais notícias do Jogada: Vasco ainda tem 10% dos direitos de Paulinho

00:00 · 28.04.2018

O presidente do Vasco, Alexandre Campello, e o atacante Paulinho concederam entrevista para explicar a negociação do jogador com o Bayer Leverkusen, oficializada pelos clubes. Segundo ele, a proposta do clube alemão foi de R$ 84 mi, mas o Vasco segue com 10% dos direitos.

Fórmula 1

Ricciardo elogia acerto da Red Bull

Mais rápido na segunda sessão de treinos livres nesta sexta-feira, o australiano Daniel Ricciardo comemorou o acerto da Red Bull, mas acredita que ainda há ajustes a serem feitos até a largada para o GP do Azerbaijão de Fórmula 1 no domingo. A prova tem largada marcada para às 9 horas.

Do Palmeiras

Andrés Sánchez menospreza 'chororô'

O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, ironizou a tentativa do Palmeiras de impugnar a decisão do Campeonato Paulista. O dirigente esbanjou ironias e menosprezou a investida do rival em provar que houve interferência externa.