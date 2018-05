Mais notícias do Jogada: Thiago Monteiro perde e está fora

00:00 · 04.05.2018

O brasileiro Thiago Monteiro foi eliminado após uma batalha de 2 horas e 27 minutos na segunda rodada do Torneio de Istambul, ATP 250 disputado em quadras de saibro. O número 131 do mundo perdeu para o checo Jiri Vesely, o 84º colocado.

Diego Costa marca

Atlético de Madri está na final da Liga Europa

Sem marcar há sete partidas e longe dos grandes momentos que o levaram ao destaque no futebol europeu, Diego Costa protagonizou a classificação do Atlético de Madri para a final da Liga Europa. Foi dele o único gol na vitória por 1 a 0 sobre o Arsenal

Cria da base do Fortaleza

Grêmio quer aumentar multa para R$ 212 mi

O ex-jogador do Fortaleza Everton, atualmente no Grêmio, recebeu uma proposta milionária para renovar com o clube gaúcho. Ele tem contrato até 2020 e recebe salário fixo e mais produtividade. A ideia do Grêmio é reajustar o valor. A multa rescisória de Everton, atualmente é de 30 milhões de euros e deve pular para mais de 50 milhões de euros após a assinatura do novo contrato.

Já treina

Neymar chega à França na sexta

O PSG já conta com treinamento de Neymar neste final de semana, em Paris. O jogador desembarca na sexta-feira (4) de manhã. O retorno do atacante brasileiro foi acertado para que possa iniciar treinamento com bola no clube.

Até novo julgamento

Guerrero é liberado para jogar

O atacante Paolo Guerrero, que foi suspenso pela Fifa em novembro por doping, recebeu autorização do TAS (Tribunal Arbitral do Esporte, na sigla em francês) para jogar pelo Flamengo até ser anunciada a decisão final sobre seu caso.