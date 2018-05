Mais notícias do Jogada: Thiago Monteiro avança na França

00:00 · 10.05.2018

O cearense Thiago Monteiro subiu nove posições no ranking para ser o número 122 do mundo ao emplacar mais uma vitória ontem. O tenista garantiu vaga nas quartas de final do torneio challenger de Aix-en-Provence, na França, ao superar o americano Bradley Klahn.

Copa da Itália

Juventus vence e conquista o título

Ontem, a Juventus atropelou o Milan pelo placar de 4 a 0, no Estádio Olímpico de Roma, e conquistou o torneio mata-mata pelo quarto ano consecutivo. A Juve construiu a goleada em um espaço de apenas 20 minutos