Mais notícias do Jogada: STJD rejeita pedido do Palmeiras

00:00 · 20.09.2018

O STJD rejeitou o pedido do Palmeiras para impugnar o jogo de volta da final do Campeonato Paulista. Por unanimidade, os auditores que julgaram o caso concluíram que o clube não apresentou provas de que houve interferência externa.

Tênis

Nadal desiste de jogar em Pequim

Rafael Nadal anunciou que não disputará o Torneio de Pequim, de nível ATP 500, e o Masters 1000 de Xangai, ambos na China, nas próximas semanas. O tenista espanhol explicou que ainda se recupera da lesão no joelho direito que o tirou da semifinal do US Open, nos Estados Unidos