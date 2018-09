Mais notícias do Jogada: Seleção sub-20 é convocada

00:00 · 22.09.2018

O técnico Carlos Amadeu anunciou convocação da seleção brasileira sub-20 para os seus dois próximos compromissos, os amistosos contra o Chile, agendados para outubro, e incluiu os atacantes Vinicius Junior e Rodrygo, nomes que despontaram recentemente no futebol nacional.

Mundial de Judô

Érika Miranda celebra bronze

Érika Miranda faturou o bronze nesta sexta-feira e garantiu a primeira medalha do Brasil no Mundial de Judô, que está sendo realizado em Baku, no Azerbaijão. A atleta subiu ao pódio na categoria meio-leve (até 52 quilos) ao vencer a compatriota Jessica Pereira e celebrou bastante a conquista. Este foi o nono Mundial de Érika

Dez anos no time

Agüero renova até 2021 no City

A passagem de Sergio Agüero pelo Manchester City vai completar uma década. Nesta sexta-feira, a diretoria do clube inglês anunciou a ampliação do contrato do atacante argentino por mais um ano, o que o torna válido até 2021. Se Agüero cumprir esse acordo até o final, o argentino completará dez anos no time

Afastamento de 6 meses

Atacante Pedro é operado

Fora dos gramados desde o dia 25 de agosto, quando se lesionou de forma grave em jogo contra o Cruzeiro, no Mineirão, pelo Brasileiro, o atacante Pedro, do Fluminense, teve seu joelho direito operado, no Rio de Janeiro. A previsão inicial de tempo de afastamento do atleta é de seis meses