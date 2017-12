Mais notícias do Jogada: Ricardo Oliveira é do Galo

00:00 · 22.12.2017

O Atlético-MG será a nova casa de Ricardo Oliveira a partir de 2018. Nesta quinta-feira, o clube anunciou que chegou a um acordo com o veterano atacante, de 37 anos, que estava no Santos e assinará contrato por duas temporadas depois dos exames médicos. Nesta temporada, ele marcou 12 gols. Foto: SantosFC

Ranking da FIFA

Brasil termina ano em 2º. Alemanha lidera

Na última atualização do ranking da Fifa neste ano, nenhuma alteração ocorreu entre as seleções do Top 30. Assim, o Brasil finalizou 2017 na 2ª posição, atrás somente da Alemanha e à frente de Portugal, Argentina e Bélgica, que completam a lista das cinco primeiras colocadas. A Alemanha termina em 1º após conquistar a Copa das Confederações e permanecer invicta nas quinze partidas disputadas em 2017.

Luto

Promessa do Avaí morre aos 20 anos

O futebol brasileiro amanheceu de luto nessa quinta. Jovem criado na base do Avaí e considerado uma das grandes promessas do clube, o volante Renanzinho morreu ontem, aos 20 anos, após não resistir a complicações causadas por um tumor no cérebro. Ele era irmão de Luanzinho, outra revelação do time catarinense e um de seus principais destaques no último Campeonato Brasileiro.