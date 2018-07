Mais notícias do Jogada: Renan convoca seleção para o Mundial

00:00 · 12.07.2018

O técnico Renan Dal Zotto anunciou a convocação da seleção brasileira masculina de vôlei para o Mundial, que acontecerá entre 9 e 30 de setembro na Bulgária e na Itália. A lista inicial conta com 16 jogadores. Destaque para Bruninho, Wallace e Lucarelli.

Santos

Bryan Ruiz chega ao Santos confiante

O meia Bryan Ruiz, da Seleção da Costa Rica, foi apresentado ontem como novo reforço do Santos. Com contrato até o final de 2020, ele terá a missão de suprir a lacuna deixada após a saída de Lucas Lima para o Palmeiras. O jogador se disse muito feliz.

Tênis

Bruno Soares alega lesão em Wimbledon

O Torneio de Wimbledon, o terceiro Grand Slam do ano, acabou ontem para Bruno Soares. Horas depois de vencer e avançar às quartas de final da chave de duplas mistas na grama de Londres, ao lado da russa Ekaterina Makarova, o tenista brasileiro teve que desistir da disputa por causa de lesão no quadril.

Rival do Ferrão

Grêmio faz jogo-treino com São José-RS

O Grêmio realizou aquele que deve ser o seu último teste antes do retorno do calendário brasileiro. E diante do São José-RS, rival do Ferroviário nas semifinais da Série D, decepcionou. Em jogo-treino realizado o time tricolor não passou de um empate por 1 a 1.

Denúncias

45 casos de assédio registrados na Copa

45 casos de assédio sexual foram registrados oficialmente durante o período de disputa da Copa do Mundo, que começou no dia 14 de junho. Os dados foram apresentados pela entidade Fare, aliada da Fifa no controle de questões de discriminação no Mundial.