Mais notícias do Jogada: Reapresentação do Corinthians tem protesto

00:00 · 12.01.2017

Cerca de 200 torcedores do Corinthians protestaram na reapresentação da equipe no CT Joaquim Grava, nessa quarta-feira (11), na zona leste de São Paulo. Ou seja, os jogadores foram cobrados no 1º treino de 2017. O protesto durou cerca de 30 minutos.

Judô

Sarah Menezes passa para nova categoria

Após falhar nos Jogos Olímpicos do Rio, Sarah Menezes subiu de categoria. Nessa quarta, a Confederação Brasileira de Judô anunciou a primeira convocação da seleção brasileira para 2017 listando a campeã olímpica de 2012 na categoria até 52kg.

Botafogo

Montillo se emociona ao receber a camisa 7

Centenas de torcedores esperavam Montillo do lado de fora da sede de General Severiano enquanto ele concedia a sua primeira entrevista coletiva como jogador do Botafogo. Principal contratação do clube para 2017, o argentino recebeu a camisa 7 das mãos do ídolo Maurício e se emocionou, em evento na sede principal do clube carioca.

Copa do mundo

China já trabalha para ser sede em 2026

A expansão da Copa do Mundo para 48 seleções abriu o caminho para que a China, a nova fronteira do futebol, se transforme na sede do evento em 2026 ou 2030. Empresas chinesas já formam filas para patrocinar o megaevento.

Abandono

Gestora do Maracanã alertava sobre riscos

Os furtos que têm sido registrados no Maracanã eram uma preocupação desde o primeiro semestre do ano passado. É o que demonstra um documento de 15 de junho de 2016 encaminhado pela concessionária que administra a arena ao governo do Estado e ao Comitê Rio-2016.