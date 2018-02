Mais notícias do Jogada: Real Madrid bate Leganés de virada

00:00 · 22.02.2018 / atualizado às 00:18

O Real Madrid venceu o Leganés por 3 a 1, de virada, fora de casa, e assumiu a 3ª posição do Espanhol. Mesmo sem contar com Cristiano Ronaldo (poupado), Marcelo e Modric (lesionados), o time ganhou com tranquilidade para chegar aos 48 pontos.

Atacante

Borja volta a treinar no Palmeiras

O Palmeiras treinou com a presença do atacante Miguel Borja. Poupado nos últimos dias com dores no joelho, o colombiano participou da atividade com uma proteção no local e não deve ter problemas para atuar no contra o Corinthians.

Liga dos Campeões

Grêmio joga bem e conquista o título

O Sevilla foi superior ao Manchester United e merecia até ter saído de campo com uma vitória nesta quarta-feira, em casa, no duelo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Mas o time espanhol nem seus torcedores contavam com uma atuação inspiradíssima do compatriota De Gea. Ele fechou o gol da equipe inglesa e assegurou o empate sem gols. As equipes agora voltam a se enfrentar no dia 13 de março.

Sub-20

Atacante do São Paulo é alvo de racismo

O atacante Helinho, do time sub-20 do São Paulo, foi alvo de insultos racistas durante o duelo contra o Nacional, do Uruguai, pela Copa Libertadores Sub-20, nesta quarta-feira, em que a equipe brasileira foi derrotada por 3 a 0 na semifinal da competição.

Taça Guanabara

Flamengo goleia Madureira

Campeão da Taça Guanabara, o Flamengo fez a sua parte na estreia da Taça Rio com uma boa vitória por 4 a 0 sobre o Madureira. Diego, Lucas Paquetá, Henrique Dourado e Vinicius Júnior fizeram os gols do jogo.