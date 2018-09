Mais notícias do Jogada: Queniano Eliud Kipchoge vence Maratona de Berlim e quebra recorde

00:00 · 17.09.2018

O queniano Eliud Kipchoge venceu a Maratona de Berlim, nesse domingo, e quebrou o recorde mundial da prova, com o tempo de 2h1min39s. Entre as mulheres, a vencedora foi a também queniana Gladys Cherono, com a marca de 2h18min11s. Foto: AFP

Agora no futebol

Bolt diz que conversa com Pelé foi decisiva

O agora jogador de futebol Usain Bolt revelou que foi ninguém menos do que Pelé quem o encorajou a continuar no esporte depois da aposentadoria no atletismo. "Conheci Pelé e foi ele quem me incentivou", disse.

Hospitalizado

Bruno Silva passa bem e lesão é descartada

Exames clínicos no volante Bruno Silva, do Vasco, não indicaram nenhuma lesão no jogador, que nesse sábado foi substituído no jogo contra o Flamengo, em Brasília, após choque de cabeças com o companheiro Luiz Gustavo.