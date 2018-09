Mais notícias do Jogada: PSG goleia Étienne e segue 100%

00:00 · 15.09.2018

O Paris Saint-Germain já está sobrando em meio aos participantes do Campeonato Francês, mesmo no começo do torneio. O time ampliou a sua campanha perfeita ao vencer fácil o Saint-Étienne por 4 a 0, em duelo disputado no Parque dos Príncipes e que foi válido pela quinta rodada da competição.

Londrina vence

Coritiba volta a decepcionar na Série B

O Coritiba segue com dificuldades para se aproximar da briga para figurar no G4, a zona de acesso da Série B do Campeonato Brasileiro. O time outra vez decepcionou a sua torcida no estádio Couto Pereira ao perder por 1 a 0 para o Londrina, nesta sexta-feira, pela 27ª rodada. Com o resultado, os clube ficam com 36 pontos.

100 metros

Brasileiro se aproxima de marca no atletismo

O velocista Paulo André de Oliveira, atleta do Pinheiros, ficou próximo de registrar uma marca histórica no atletismo brasileiro. Debaixo de chuva, ele venceu a prova dos 100 metros rasos pelo Troféu Brasil com o tempo de 10s02. Oliveira ficou a apenas dois centésimos de igualar a marca de 10s00, de Robson Caetano, em 1988.

Após sondagens

Lucas Lima optou por seguir no Palmeiras

O meia Lucas Lima tem sido uma peça importante para Felipão no Palmeiras. Apesar de não fazer parte do time que começa os jogos nas competições de mata-mata, o camisa 20 é como se fosse o 12º jogador do time alviverde. Desde a chegada da comissão técnica palmeirense o desempenho vem melhorando