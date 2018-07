Mais notícias do Jogada: PSG diz que Neymar decidiu permanecer

00:00 · 17.07.2018

Neymar fica no Paris Saint-Germain. Pelo menos é o que assegura Luis Fernandéz, dirigente do clube francês. "Neymar decidiu ficar no PSG, ele tem a gana de permanecer para ganhar mais títulos pelo PSG", declarou o dirigente.

Corinthians

Fagner diz que parada da Copa ajudou

Trinta dias, três amistosos, duas vitórias e um empate após ficar atrás no placar. O tempo de trabalho e os resultados obtidos pelo Corinthians foram ressaltados pelo lateral direito Fagner. O jogador disse que o período ajudou o time a retomar a confiança depois de uma série de maus resultados.

Recepção

Modric celebra com 250 mil pessoas

Um dia depois da derrota para a França na decisão da Copa, não houve ressaca que desanimasse o torcedor da Croácia. Pelo contrário, as ruas de Zagreb foram tomadas por centenas de milhares de pessoas orgulhosas, que celebraram a chegada dos jogadores.

Real Madrid

Vinicius Junior faz primeiros exames

Vinicius Junior chegou ao Real Madrid no último sábado (14) e, ontem o atacante fez os primeiros exames clínicos no clube. Os testes fazem parte do trabalho de pré-temporada da agremiação da Espanha. Vinicius deverá ser apresentado na quinta-feira.

"Nova cara"

Palmeiras volta com opções reduzidas

O Palmeiras enfrenta o Santos em clássico nesta quinta-feira (19), depois de mais um mês de competição paralisadas por conta da Copa. Entre suspensões, lesões e saídas, o técnico Roger Machado vai para o jogo com opções reduzidas.