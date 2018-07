Mais notícias do Jogada: Paulinho volta para o futebol chinês

00:00 · 09.07.2018

Dois dias após a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo da Rússia, o volante Paulinho acertou seu retorno ao Guangzhou Evergrande, da China. Nesse domingo, o clube chinês oficializou o regresso do brasileiro por meio de seu site oficial.

Volêi

Rússia fatura título da Liga das Nações

A Rússia ignorou o estádio lotado com 50 mil pessoas, atropelou a anfitriã França e garantiu nesse domingo o título da Liga das Nações de vôlei masculino. Com uma atuação irrepreensível e de alto padrão técnico, a seleção russa venceu por 3 sets a 0 - com parciais de 25/22, 25/20 e 25/23 -, em jogo disputado em Lille.