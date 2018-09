Mais notícias do Jogada: Palmeiras vai enviar vídeo à CBF

00:00 · 14.09.2018

A diretoria do Palmeiras vai enviar à CBF uma reclamação contra a arbitragem do mato-grossense Wagner Reway na derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro. O clube quer protestar contra a anulação de um gol marcado nos acréscimos.

Em Paris

Cristiano Ronaldo vai abrir seu maior hotel

Eleito cinco vezes o melhor jogador de futebol do mundo, o português Cristiano Ronaldo, 33, anunciou mais uma incursão no mundo do turismo: um hotel orçado em R$ 290 milhões em uma das áreas mais nobres de Paris.

Mundial de vôlei

Brasil derrota a França por 3 sets a 2

Depois de bater o Egito em sua estreia, a Seleção Brasileira obteve a segunda vitória no Mundial Masculino de Vôlei ao derrotar a França por 3 sets a 2, com parciais de 25/20, 25/20, 21/25, 23/25 e 15/12, nesta quinta-feira.

Copa América

Morumbi terá jogo de abertura

O Morumbi será o palco da abertura da Copa América 2019. Após impasses e disputas políticas, a casa são-paulina ficará com a estreia do torneio. Preterido para o 1º jogo, o Allianz Parque receberá as outras partidas marcadas para São Paulo.

Experiência

Dani Alves diz que quer jogar Copa

Ainda em recuperação da lesão mais séria da carreira, o jogador falou sobre a intenção de atuar no Mundial do Catar, quando terá 39 anos. "Eu pretendo brigar para estar na Copa de 2022. Será uma etapa final da carreira", projetou.