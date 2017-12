Mais notícias do Jogada: Organização adia disputa do mundial de surf no Havaí

00:00 · 13.12.2017

A organização da etapa de Pipeline do Circuito Mundial de Surfe optou por cancelar as baterias dessa terça-feira, devido às condições ruins do mar em Pipeline, no Havaí. A expectativa era de boas ondas, conforme previsões, mas isso não se confirmou. A competição, a última do calendário de 2017.

Detido

Pistorius briga em cadeia na África

O astro paralímpico Oscar Pistorius, que está preso pelo assassinato da namorada, ficou ferido em uma briga com outro detido pelo uso do telefone público, confirmou ontem um porta-voz da cadeia sul-africana onde ele está detido.