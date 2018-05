Mais notícias do Jogada: Monteiro estreia hoje em Istambul

00:00 · 01.05.2018

O cearense Thiago Monteiro, número 131 do mundo no tênis, passou o qualifying e estreia nesta terça-feira no ATP 250 de Istambul, na Turquia, competição no saibro. O atleta encara o austríaco Gerald Melzer, número 115º do mundo.

Libertadores

Grêmio encara Cerro Porteño por liderança

Descansado após Renato Gaúcho resolver poupar quase todo o time no Brasileiro contra o Botafogo, o Grêmio recebe o Cerro Porteño hoje, às 19h15, na Arena Grêmio, pela liderança do Grupo A da Copa Libertadores.

Liga dos Campeões

Real recebe o Bayern com pequena vantagem

O Real Madrid, atual bicampeão europeu, recebe nesta terça-feira, às 15h30min, o Bayern de Munique no jogo de volta das semifinais da Liga dos Campeões com a pequena vantagem de 2 a 1 alcançada na ida, na busca por uma histórica 3ªfinal consecutiva da maior competição de clubes do mundo. Sem o Espanhol, conquistado pelo Barcelona, a Liga se tornou o único objetivo.

Após gol e redenção

Diego pede calma e diz pronto para as críticas

O meia Diego viveu emoções opostas no Flamengo. A pós ser intimidado no Rio, marcou um dos gols na vitória sobre o Ceará e foi comemorar nos braços da torcida. Ontem, o jogador pediu calma nos momentos de tensão e garantiu estar pronto para as eventuais cobranças.

No Corinthians

Fagner ficará fora por até um mês

O lateral-direito Fagner vai desfalcar o Corinthians por, no mínimo, dois jogos. Exames feitos ontem apontaram uma lesão muscular na coxa direita. O período de ausências dos gramados pode chegar a um mês.