Mais notícias do Jogada: Medina brilha e avança na França

00:00 · 13.10.2017

O brasileiro Gabriel Medina fez boa estreia em Hossegor na abertura da etapa da França do Circuito Mundial de Surfe. O campeão mundial de 2014 venceu a sua bateria e avançou direto à terceira fase. Já Adriano de Souza, o Mineirinho, precisou da repescagem para seguir vivo.

UFC

Rafael dos Anjos tem luta confirmada

O lutador brasileiro Rafael dos Anjos terá pedreira pela frente no UFC, pelo peso-meio-médio. Ontem, o Ultimate confirmou o brasileiro na luta principal do evento marcado para Winnipeg, no Canadá, no dia 16 de dezembro. Ele enfrentará o ex-campeão Robbie Lawler.

Tênis

Bia Haddad perde e cai em torneio

Depois da boa estreia no Torneio de Tianjin, na China, a brasileira Beatriz Haddad Maia não resistiu à experiente italiana Sara Errani e foi eliminada nas oitavas de final, nesta quinta-feira. A tenista número 1 do Brasil foi derrotada por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 6/3, em uma batalha de 2h49m.