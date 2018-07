Mais notícias do Jogada: Marta se torna embaixadora da ONU

00:00 · 13.07.2018

A Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres anunciou que a jogadora brasileira Marta se tornou embaixadora global da boa vontade da entidade. Conhecido como ONU Mulheres, o órgão é um braço da Organização.

R$ 38 milhões

São Paulo acerta venda de Cueva

O meia Cueva não joga mais pelo São Paulo. O clube paulista acertou a venda do peruano para o Krasnodar, da Rússia, por pouco mais de 8 milhões de euros (R$ 38 milhões). O São Paulo receberá 80% até o fim do ano.

Stock Car

Massa é confirmado na Corrida do Milhão

O piloto brasileiro Felipe Massa foi confirmado nesta quinta-feira na Corrida do Milhão da Stock Car, que acontecerá em 5 de agosto, no Autódromo de Goiânia. Os organizadores da competição revelaram a informação por meio das redes sociais.

Futebol chinês

Róger Guedes rescinde com o Atlético-MG

O atacante Róger Guedes rescindiu contrato com o Atlético-MG e deve ser confirmado em breve como reforço do Shandong Luneng, da China. A saída do jogador do clube mineiro foi publicada no Boletim Informativo Diário

'Vou sentir saudades'

Marcelo se emociona com saída de CR7

O lateral Marcelo nunca escondeu a amizade e a admiração que sentia por Cristiano Ronaldo. A saída do português do Real Madrid para a Juventus, então, foi difícil de lidar para o brasileiro, como ele mesmo deixou claro , em um emocionado depoimento nas redes sociais.