Mais notícias do Jogada: Luis Enrique é o novo técnico da Espanha

00:00 · 10.07.2018

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) anunciou nessa segunda-feira que Luis Enrique Martínez, ex-treinador do Barcelona, é o novo técnico da seleção do país e assinou um contrato de dois anos. Ele estava sem trabalhar desde o final da temporada 2016/17.

Mercado

Palmeiras recusa 2ª proposta por Dudu

O Palmeiras rejeitou nessa segunda-feira (9) a segunda proposta, em três dias, do Shandong Luneng, da China, para contratar o atacante Dudu. O clube asiático ofereceu 12 milhões de euros (R$ 54 milhões) para tirar o atacante do Brasil.

Reforço

Buffon celebra desafio em estar no PSG

Um dos maiores goleiros da história do futebol, Gianluigi Buffon foi apresentado ontem como novo reforço do PSG. Aos 40 anos, ele atuará fora da Itália pela 1ª vez na carreira, após 17 temporadas na Juventus, e não escondeu a empolgação com o novo desafio.

Destaque da Costa Rica

Bryan Ruiz está perto de ir para o Santos

O Santos está perto de acertar a contratação do meia Bryan Ruiz, um dos destaques da Costa Rica nas Copas do Mundo de 2018, na Rússia. O jogador de 32 anos está no País para passar por exames médicos e definir os últimos detalhes antes de assinar.

Multa de R$ 1,8 bi

Barcelona oficializa Arthur como reforço

Grêmio e Barcelona oficializaram nesta segunda-feira a transferência imediata do volante Arthur, de 21 anos, ao clube catalão. O negócio é de um valor total que pode chegar a 40 milhões de euros (cerca de R$ 181 milhões).