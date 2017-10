Mais notícias do Jogada: José Aldo já tem data e adversário no UFC

00:00 · 14.10.2017

Depois de perder o cinturão dos pesos-penas para Max Holloway, em junho, no Rio de Janeiro, José Aldo recomeça sua caminhada na divisão até 66kg contra Ricardo Lamas, dia 16 de dezembro, na co-luta principal do UFC Winnipeg (Canadá). A organização anunciou o confronto ontem.

Vôlei

FIVB acaba com Liga Mundial e Grand Prix

A Federação Internacional de Voleibol (FIVB) surpreendeu ontem ao acabar com a Liga Mundial e o Grand Prix. As duas competições serão substituídas pela Liga das Nações, que terão uma versão masculina e feminina, a partir de 2018. O anúncio foi feito em evento comemorativo.

Mundial sub-17

Seleção Brasileira mantém 100%

A Seleção Brasileira encerrou a fase de grupos do Mundial Sub-17 com aproveitamento de 100% ao derrotar o Níger por 2 a 0, ontem, no estádio Pandit Jawaharlal Nehru na cidade indiana de Goa. Já classificada para as oitavas de final, a equipe comandada pelo técnico Carlos Amadeu venceu a 3ª seguida.

Mundial de Surfe

Medina e Miguel Pupo avançam às quartas

O Brasil terá ao menos dois representantes nas quartas de final da etapa da França do Circuito Mundial de Surfe. Gabriel Medina e Miguel Pupo, surpresa brasileira nas ondas de Hossegor, venceram duas baterias cada nesta sexta-feira, pela terceira fase e pelas oitavas de final.