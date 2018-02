Mais notícias do Jogada: Isabel Barbosa ganha duas pratas em etapa

00:00 · 26.02.2018

Ginástica artística

Logo em sua primeira participação em uma etapa da Copa do Mundo de Ginástica, a brasileira Isabel Barbosa fez bonito. Na Austrália, a atleta de apenas 15 anos, grande promessa da modalidade, conquistou duas medalhas de prata, no solo e na trave.

Campeonato inglês

Kane marca de novo, e Tottenham vence

O Tottenham precisou suar muito, mas venceu neste domingo e se aproximou dos líderes do Campeonato Inglês. Fora de casa, o time londrino contou com o gol solitário de Harry Kane já nos minutos finais para derrotar o Crystal Palace por 1 a 0.

Judô

Mayra Aguiar fica com a prata em Grand Slam

Campeã mundial no ano passado, a brasileira Mayra Aguiar precisou se contentar com a medalha de prata neste fim de semana no Grand Slam de Dusseldorf. Neste domingo, a judoca de 26 anos ficou com a segunda colocação na categoria até 78kg ao cair na decisão para a japonesa Ruika Sato, que ficou com o título do certame.

Violência

Técnico é ferido no olho em clássico grego

A partida entre PAOK e Olympiacos, disputada neste domingo, na cidade de Salonica, na Grécia, pelo Campeonato Grego, teve de ser suspensa após o técnico da equipe visitante, Oscar García Junyent, ser atingido por um objeto atirado das arquibancadas.

Palmeiras

Dirigente cobra time após derrota

Logo que o clássico entre Corinthians e Palmeiras acabou com vitória do Timão, o diretor de futebol palmeirense, Alexandre Mattos, reclamou com o juiz. No entanto, também sobrou para o time, que, para ele, precisa melhorar.