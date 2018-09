Mais notícias do Jogada: Inquérito policial conclui fraude

00:00 · 21.09.2018

Dez meses após o pleito, a eleição para presidente do Vasco pode ser anulada. A Delegacia de Defraudações (DDEF) do Rio informou que concluiu inquérito que apontou irregularidades na votação. A investigação agora segue para o Ministério Público do Rio (MP-RJ).

Expulsão de Dedé

CBF cobra Conmebol por 'erro grave'

A CBF encaminhou ofício à Conmebol apontando seu "inconformismo" e cobrando uma investigação sobre a atuação do árbitro Eber Aquino na partida entre Boca Jr e Cruzeiro. O juiz expulsou Dedé após um lance polêmico

Pagamento de marmitas

Corinthians volta a ter contas bloqueadas

A Justiça voltou a bloquear as contas do Corinthians por conta de uma dívida com a empresa Refine, que fornecia serviços de alimentação ao clube. O Timão não pagou débito de R$ 3.900 com a empresa depois de ter feito acordo.

Sob condições

Wada reintegra agência Russa

A Wada (Agência Mundial Antidoping, na sigla em inglês) anunciou a reintegração da Rusada (Agência Antidoping da Rússia, também na sigla em inglês) sob condições rigorosas. O órgão estava suspenso desde 2015.

Liga Europa

Arsenal vence fácil time ucraniano

O Arsenal não tomou conhecimento do Vorskla. Em ritmo de treino, o time inglês venceu a equipe ucraniana, por 4 a 2, nesta quinta-feira, no Emirates Stadium, em Londres, pela primeira rodada do Grupo E da Liga Europa.