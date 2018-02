Mais notícias do Jogada: Floresta anuncia Oliveira Canindé

00:00 · 27.02.2018

O Floresta foi rápido e anunciou o treinador Oliveira Canindé para o lugar de Raimundo Vágner no comando do time. O time da Vila Manuel Sátiro está na segunda fase do campeonato cearense e já enfrenta o Ferroviário nesta sexta-feira.

Novo desafio

Massa pretende disputar Fórmula E

Felipe Massa já sabe quando deseja voltar a disputar uma temporada completa no automobilismo. Fora da Fórmula 1 desde o fim da temporada passada, o brasileiro pretende pilotar na Fórmula E em 2018/19. "Quero continuar correndo, tenho uma ideia de fazer o campeonato da Fórmula E".