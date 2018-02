Mais notícias do Jogada: Fla-Flu será na Arena Pantanal

00:00 · 21.02.2018

O clássico entre Fluminense e Flamengo, marcado para este sábado, acontecerá na Arena Pantanal, em Cuiabá. O Governo do Mato Grosso prometeu algumas melhorias no estádio. A partida será válida pela segunda rodada da Taça Rio. O mando do duelo é do Fluminense, mas a tendência é que ambos os times dividam a renda da partida.

Corinthians

Ralf diz que já pode estrear

O volante Ralf foi apresentado no Corinthians e está de volta ao clube onde conquistou seis títulos. Embora não dispute uma partida desde novembro, ele garantiu que pode ter condições de atuar já na quarta-feira da semana que vem, contra o Millonarios, na estreia alvinegra na Copa Libertadores.

Liga dos Campeões

Bayern passeia contra Besiktas

Com um jogador a mais desde os 16 minutos do primeiro tempo, o Bayern de Munique venceu com tranquilidade o Besiktas por 5 a 0 nesta terça-feira, em casa, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. O duelo de volta está marcado para 14 de março e o time alemão pode perder por até quatro gol de diferença que avança.