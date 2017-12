Mais notícias do Jogada: Dana White admite interesse em Floyd

00:00 · 21.12.2017

Dana White, presidente do UFC, afirmou que mantém conversas com Floyd Mayweather para um acordo com a organização. Em entrevista à "ESPN" dos Estados Unidos, o chefão do Ultimate disse que "tudo pode acontecer".

Brasileirão

CBF pode usar árbitro de vídeo na 1ª rodada

A CBF estuda implementar o uso do árbitro de vídeo a partir da primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2018. A possibilidade foi externada pelo chefe da Comissão Nacional de Arbitragem da entidade, o coronel Marcos Marinho, em entrevista nessa quarta-feira.