Mais notícias do Jogada: Cruzeiro encara o Boca Jr.

00:00 · 19.09.2018

O Cruzeiro terá tarefa dificílima para manter o ótimo desempenho como visitante em competições de mata-mata. A equipe mineira inicia hoje, às 21h45, o confronto de quartas de final da Copa Libertadores diante do Boca Jr, na Bombonera.

Sul-Americana

Atlético-PR joga contra Caracas

O Atlético-PR deixa o Campeonato Brasileiro um pouco de lado e foca na Copa Sul-Americana, já que nesta quarta-feira inicia a disputa por uma vaga nas quartas de final contra o Caracas, às 19h30, no Estádio Olímpico de la UCV.

Votação popular

Hortência é eleita a melhor jogadora

A Fiba anunciou que Hortência foi eleita a melhor jogadora de todos os tempos em Mundiais. A brasileira conquistou o prêmio com folga. A ex-ala recebeu 85% dos votos. A australiana Lauren Jackson ficou em segundo lugar.

Final no Maracanã

Copa América terá abertura no Morumbi

A organização da Copa América de 2019, no Brasil, oficializou nesta terça-feira os estádios que receberão as partidas do torneio. Os jogos serão em seis sedes, com o Morumbi como palco da abertura, em 14 de junho, e o Maracanã como sede de final, em 7 de julho.

Confirmado

Volante Renato é novo diretor executivo

Um dos grandes jogadores da história recente do Santos, Renato passará a exercer nova função, dessa vez fora de campo. O volante foi anunciado pelo presidente José Peres como novo diretor executivo de futebol do clube.