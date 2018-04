Mais notícias do Jogada: Boateng desfalca Bayern por semanas

00:00 · 27.04.2018

O Bayern de Munique confirmou que o zagueiro Jerome Boateng sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda durante a derrota por 2 a 1 para o Real Madrid. O clube informou que o jogador de 29 anos sofreu uma "lesão no músculo adutor da coxa".

Torneio de Barcelona

Nadal vence e já está nas quartas

Cada vez mais embalado no saibro, o espanhol Rafael Nadal fez uma nova vítima. O atual número 1 do mundo avançou às quartas de final do Torneio de Barcelona, ao arrasar o compatriota Guillermo Garcia-López pelo placar de 2 sets a 0.

Após cirurgias

Ralf e Renê Júnior desfalcam o Corinthians

Notícias ruins em dose dupla para o Corinthians. Os volantes Ralf e Renê Júnior passaram por exames e foi constatada a necessidade de ambos passarem por um procedimento cirúrgico. Ralf sofreu uma luxação no ombro esquerdo na partida contra o Vitória, na última quarta-feira . Já Renê Júnior machucou o menisco direito durante um treinamento na terça-feira.

Libertadores

Cruzeiro faz 7 a 0 no Mineirão

Devendo nas três primeiras partidas, o Cruzeiro, de Mano Menezes goleou por 7 a 0, venceu seu primeiro compromisso na Libertadores e tomou o segundo lugar do Universidad do Chile com muita propriedade no grupo E da Libertadores da América .

Cocaína

Diogo Vitor é flagrado em exame antidoping

O jovem atacante Diogo Vitor, do Santos, foi flagrado no exame antidoping por uso de cocaína, segundo apurou a reportagem do jornal O Estado de S.Paulo. O jogador de 21 anos está suspenso de forma preventiva, mas aguarda a contraprova.