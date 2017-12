Mais notícias do Jogada: Atacante Jô pode ir jogar no Japão

00:00 · 23.12.2017

O atacante Jô pode deixar o Corinthians e ir para o Nagoya Grampus, do Japão. Ele definirá se aceita a proposta. Entretanto, a tendência é a de que ele aceite a oferta e deixe o time alvinegro ainda neste ano.

Goleiro contratado

Renan é o novo reforço do São Paulo

O goleiro Jean, do Bahia, é o novo reforço do São Paulo. Ele acertou um vínculo de cinco temporadas e já aparece até em fotos publicadas nas redes sociais com a camisa do Tricolor paulista.

Vila Belmiro

Jair Ventura assume o comando do Santos

Jair Ventura é o novo técnico do Santos. Uma reunião realizada no início da noite desta sexta-feira (22), no Rio de Janeiro, selou a saída do treinador do Botafogo. Seu contrato com o Peixe vai até 2020.

Palmeiras

Verdão se interessa por Marcos Rocha

Após desistir da contratação de Rafinha, o Palmeiras mira outro alvo para a lateral direita e a bola da vez é Marcos Rocha, do Atlético-MG. João Pedro e Róger Guedes podem ser trocados pelo atleticano.