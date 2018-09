Mais notícias do Jogada

00:00 · 18.09.2018

Mundial de Vôlei

Brasil se reabilita e vence o Canadá

A Seleção Brasileira masculina de vôlei se recuperou da derrota de sábado para a Holanda e voltou a vencer no Campeonato Mundial. A equipe de Renan Dal Zotto encarou o Canadá em Ruse, na Bulgária, e levou a melhor por 3 sets a 1.

No CRB

Roberto Fernandes deixa Santa Cruz

Após a derrota por 1 a 0 no confronto direto com o Brasil de Pelotas e a demissão de Doriva, o CRB definiu quem dará sequência na Série B. Roberto Fernandes, que ainda negociava uma renovação com o Santa Cruz, foi anunciado como o novo técnico do clube alagoano.

Da torcida

Atlético-MG repudia gritos homofóbicos

A diretoria do Atlético-MG utilizou as redes sociais para repudiar os gritos homofóbicos de parte da torcida durante o clássico com o Cruzeiro.

Confiante

Griezmann diz que está no nível de Messi

Campeão do mundo com a França e eleito o 3º melhor jogador da Copa, o atacante Griezmann disse que está no mesmo nível de Cristiano Ronaldo e Messi.