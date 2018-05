Mais notícias de Jogada: Wenger deixa o Arsenal após 22 anos

00:00 · 07.05.2018

No último jogo de Arsène Wenger como técnico do Arsenal no Emirates Stadium, os jogadores do time londrino não decepcionaram seu treinador e aplicaram uma goleada de 5 a 0 sobre o Burnley. Aubameyang foi o maior destaque da partida, com dois gols, em rodada do Campeonato Inglês. O treinador foi homenageado antes mesmo do apito inicial.

Após AVC

Ferguson passa por cirurgia na cabeça

Um dos maiores técnicos da história do futebol mundial, Alex Ferguson foi internado às pressas neste sábado no Reino Unido. O antigo comandante campeão do Manchester United fez uma cirurgia de emergência após sofrer uma hemorragia cerebral.

Campeonato inglês

Chelsea vence o Liverpool no clássico

O Chelsea venceu o clássico contra o Liverpool por 1 a 0, ontem, em casa, e encostou na vaga para Champions League. Com dois jogos restantes, os Blues estão a apenas dois de distância do Tottenham. Giroud fez o gol da vitória no primeiro tempo.

Superliga de vôlei

Cruzeiro bate o Sesi e conquista o hexa

O Cruzeiro manteve neste domingo a hegemonia na Superliga de Vôlei Masculino ao conquistar o hexacampeonato. Em um duelo emocionante contra o Sesi-SP no estádio do Mineirinho, o time anfitrião chegou a vitória por 3 sets a 2.

Praia de Iracema

Corrida Pague Menos atrai 15 mil pessoas

O aterro da Praia de Iracema foi o ponto de partida e chegada de mais de 15 mil atletas nos percursos de 2 km, 5 km, 10 km e 21 km, que participaram, neste domingo, da primeira etapa do 9º Circuito de Corridas Farmácias Pague Menos.