Mais notícias de Jogada: Tottenham derrota o Chelsea no Inglês

00:00 · 05.01.2017

Com dois gols criados em cruzamento de Eriksen e finalização de Dele Alli, o Tottenham superou o Chelsea por 2 a 0 nesta quarta-feira, em casa no estádio White Hart Lane, e quebrou a invencibilidade do arquirrival londrino no Campeonato Inglês, que vinha de 13 vitórias consecutivas. Apesar da derrota, o Chelsea segue líder.

Copa do rei

Real vence e fica perto da classificação

Com time repleto de reservas e sem Cristiano Ronaldo, o Real Madrid não tomou conhecimento do Sevilla, vencendo por 3 a 0 no Santiago Bernabéu, nesta quarta-feira na partida de ida das oitavas de final da Copa do Rei, um resultado que coloca o time 'merengue' muito perto das quartas de final da Copa do Rei.

Medina e Felipinho estão entre os dez surfistas mais bem pagos do mundo. No topo da pesquisa está o havaiano John John Florence, com US$ 6,1 milhões. Medina aparece em 2º, com US$ 5,5 milhões acumulados. Filipe Toledo é o 7º com US$ 1.6 milhão.