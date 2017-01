Mais notícias de Jogada: Thiago Braz volta a superar francês

00:00 · 30.01.2017

Salto com vara

O brasileiro Thiago Braz venceu novamente o francês Renaud Lavillenie no salto com vara neste sábado (28). Disputando o Meeting de Rouen, na França, o brasileiro saltou 5,86 m para ficar com o ouro. Durante a Olimpíada do Rio, Braz já havia vencido Lavillenie, que foi vaiado. Neste evento, no entanto, o brasileiro não ganhou o mesmo tratamento deselegante.

Campeonato espanhol

Suárez salva o Barça mais uma vez

Desfalcado de Iniesta, o Barcelona voltou a sofrer com a falta de criatividade no meio-campo e por pouco não foi derrotado pelo Betis, na abertura da rodada deste domingo no Campeonato Espanhol. O empate por 1 a 1 só veio após Suárez marcar aos 45 minutos do segundo tempo. O Barcelona agora se complicou no Espanhol.