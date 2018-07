Mais notícias de Jogada: Taça Nordeste de futebol feminino

00:00 · 18.07.2018



Ceará, Menina Olímpica (foto) e São Gonçalo disputarão a Taça Nordeste de futebol feminino até o dia 29. A competição terá 24 equipes dos nove estados do Nordeste e começa hoje. (Foto: Reinaldo Jorge)

Contra o Atlético (MG)

Marinho aparece no BID e reforça Grêmio

O Grêmio vai ter Marinho à disposição contra o Atlético-MG, na 13ª rodada do Brasileirão. O meia-atacante teve nome regularizado no sistema da CBF nesta terça-feira (17). Ele deve ficar no banco e ser alternativa para o decorrer do jogo.

Na Austrália

Time admite negociar com Usain Bolt

O time australiano Central Coast Mariners está negociando com o ex-atleta Usain Bolt. Depois de algumas especulações na imprensa internacional, o clube decidiu admitir o interesse no recordista de atletismo dos 100 e 200 metros rasos.