Mais notícias de Jogada: São Paulo vence dentro de casa

00:00 · 09.06.2017

O São Paulo voltou a vencer e se manteve com 100% de aproveitamento no Morumbi ao ganhar do Vitória por 2 a 0, pela quinta rodada do Brasileirão. O herói do duelo foi o meia Thomaz, que entrou no segundo tempo e fez o primeiro gol da partida.

Brasileirão

Grêmio goleia a Chapecoense

O Grêmio enfrentou a Chapecoense fora de casa e aplicou uma goleada de 6 a 3. O grande destaque da partida foi o atacante criado na base do Fortaleza, Éverton. Entrando no 2º tempo, o jovem jogador marcou três gols e completou a vitória dos gaúchos.