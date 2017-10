Mais notícias de Jogada: Rony Jason será ouvido pela Polícia

00:00 · 10.10.2017

Suspeito de agressão

O lutador do UFC, Rony Jason, será ouvido pela Polícia Civil, nos próximos dias, sobre o suposto vídeo que circula nas redes sociais onde ele estaria agredindo a própria irmã depois de uma festa realizada no Município de Quixadá, no último sábado. O atleta cearense será investigado sob a Lei Maria da Penha, mesmo sem a vítima ter registrado BO.

Bola de ouro

Revista francesa lista apenas três brasileiros

Divulgada aos poucos pela revista France Football, a lista completa de 30 indicados à Bola de Ouro, tradicional premiação anual da publicação, foi confirmada na tarde de ontem. Neymar, do PSG, Philippe Coutinho, do Liverpool, e Marcelo, do Real Madrid, estão concorrendo ao prêmio concedido pelo prestigiado veículo da mídia francesa.

Pedido do MPF

Carlos Arthur Nuzman permanecerá preso

O juiz Marcelo Bretas, da 7.ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, acatou pedido do Ministério Público Federal e converteu ontem a prisão temporária de Carlos Arthur Nuzman em prisão preventiva. Bretas também determinou a prorrogação da prisão temporária de Leonardo Gryner, que seria braço direito de Nuzman.