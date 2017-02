Mais notícias de Jogada: Ronaldinho celebra 'volta para casa'

00:00 · 04.02.2017

Embaixador do Barça

Quase nove anos depois de atuar com a camisa do Barcelona, Ronaldinho voltou ao Camp Nou nessa sexta-feira para ser apresentado como novo embaixador do clube. Em suas primeiras palavras no novo cargo, o jogador de 36 anos lembrou de seus tempos de glória em território catalão e celebrou o retorno para casa. "Muito contente por voltar para minha casa", sintetizou.

Super Bowl 51

Atlanta e New England fazem a grande final

Os fãs cearenses do futebol americano já estão no clima da grande final do Super Bowl 51, que acontece na noite deste domingo (5), entre Atlanta Falcons e New England Patriots. Como de costume, a torcida poderá acompanhar a partida em alguns bares da Capital que dispõem de toda estrutura como o Bulls Beer House, na Parquelândia, e ainda no Deck 5, na Varjota.

Romeirão

Guarani de Juazeiro recebe o de Sobral

Guarany de Juazeiro e Guarany de Sobral fazem o clássico do Interior neste domingo, no estádio Romeirão, em Juazeiro. Enquanto o Leão do Mercado vem de um empate contra o Tiradentes (3x3), o Bugre tenta se recuperar da derrota para o Fortaleza (2x1). A partida tem início às 16 horas e terá transmissão da TV Diário e da Rádio Verdes Mares.

UFC Houston

Jéssica 'Bate Estaca' enfrenta Angela Hill

A brasileira Jéssica 'Bate Estaca' pode encaminhar seu Title Shote na noite deste sábado, se vencer a americana Angela Hill no UFC Houston. O evento ainda conta com outros brasileiros em ação: Ricardo 'Carcacinha' e Marcel 'Mãozinha'. Na luta principal do evento, o algoz do cearense Rony Jason, Dennis Bermudez, encara Chan Sung Jung, o Zumbi Coreano.