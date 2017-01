Mais notícias de Jogada: Roma e Napoli vencem e pressionam a Juve

00:00 · 16.01.2017

Italiano

Roma e Napoli venceram nesse domingo, pela 20ª rodada do Italiano. A equipe da capital visitou a Udinese e conseguiu um magro triunfo por 1 a 0. Já os napolitanos bateram o lanterna Pescara por 3 a 1. A Roma segue na vice-liderança com 44 pontos, agora a um da Juventus, que, no entanto, tem dois jogos a menos. O Napoli é o terceiro colocado, com 41.

Inglês 1

No fim, United busca empate com Liverpool

Com um gol chorado de Ibrahimovic no fim, o Manchester United buscou o empate por 1 a 1 no clássico com o Liverpool nesse domingo, no estádio Old Trafford, pela 21ª rodada do Campeonato Inglês. O resultado não foi bom para nenhuma das equipes, já que o Tottenham assumiu o 2º lugar ao golear o West Bromwich por 4 a 0 no último sábado. O Chelsea lidera tranquilo a competição, com 52 pontos.

Inglês 2

Everton goleia o City e Guardiola 'balança'

O Everton não tomou conhecimento do Manchester City nesse domingo e goleou com facilidade por 4 a 0, em casa. Aaproveitando bem as oportunidades que teve, o time de Liverpool passou como quis pelo poderoso adversário comandado por Pep Guardiola e se aproximou da briga por vagas em torneios europeus no Campeonato Inglês. O resultado deste domingo levou o Everton a 33 pontos, em sétimo a nove do City, justamente o último classificado para disputar a Liga Europa no momento.

Homenagem

Clássico das Cores faz minuto de silêncio

O Clássico das Cores, disputado nesse domingo (15), entre Ferroviário e Fortaleza, válido pela 1ª rodada do Estadual, teve um momento em homenagem ao ex-jogador José Milton da Silva, o Miltinho, que faleceu na noite anterior. Ele teve passagens pelo próprio Fortaleza (98, 2000 e 2001) e também pelo Tiradentes, onde atuou em 2007.

Flórida cup

Bahia é derrotado e dá adeus ao torneio

O Bahia foi derrotado por 1 a 0 pelo Estudiantes, da Argentina, nesse domingo, em Orlando (EUA), em sua despedida da Florida Cup, torneio amistoso de preparação para esta temporada. A equipe de Salvador fechou a competição sem nenhuma vitória, depois de ter estreado com um empate sem gols com o Wolfsburg.