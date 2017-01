Mais notícias de Jogada: Rogério Ceni pede três reforços

00:00 · 06.01.2017

O agora técnico Rogério Ceni aguarda mais reforços no São Paulo para ter um elenco mais perto do considerado ideal. Ele comentou que a vinda de mais três jogadores, somada à presença dos quatro contratados nesta janela de transferências, faria o grupo mais competitivo.

Cruzeiro contrata Thiago Neves

O Cruzeiro confirmou a contratação do meia Thiago Neves, que vem do Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, para ser o novo reforço do time na temporada de 2017. Esta é a quarta contratação dos mineiros para o ano que se inicia.